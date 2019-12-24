Путин: РФ готова работать над новыми договоренностями по контролю за вооружениями

24.12.19 15:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, но пока этот процесс не запущен, будет развивать собственные ядерные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что речь идет о перевооружении частей РВСН на современный комплекс "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил - на подводные ракетоносцы класса "БорейА".

"И, разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников", - сказал Путин.

Российский лидер заявил, что Москва серьезно озабочена деградацией системы контроля над вооружениями на фоне роста потенциала ПРО США.

"Серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями. Причем имею в виду не только слом Соединенными Штатами Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, причем под абсолютно надуманными и безосновательными предлогами", - сказал Путин во вторник на заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил при этом, что "все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы ПРО США".

Глава государства отметил также, что "с ноября текущего года Вашингтон создал неопределенность и в отношении своего дальнейшего участия в Договоре по открытому небу".

"Неясными остаются и перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", - сказал Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что четких сигналов о будущем договора СНВ-3 и договора по открытому небу от США нет.

"Также со стороны США нет определенности по дальнейшей судьбе Договора о СНВ и Договора по открытому небу", - сказал Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Министр сказал, что переоснащение Вооруженных сил РФ и повышение их качественного состояния идет с учетом угроз, но без втягивания "в гонку вооружений".

Шойгу сообщил, что первый ракетный комплекс "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе.

"На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооружённый ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками", - заявил Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о начале серийного производства "Авангардов". "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

По данным Минобороны РФ, с 24 по 26 ноября комплекс "Авангард" впервые продемонстрировали американской инспекционной группе. "Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - заявляли в военном ведомстве.

В Военной академии РВСН ранее сообщали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.