Три промышленных технопарка за 1,7 млрд руб. введут в строй в Нижегородской области

24.12.19 15:04

© РИА Новости. Сергей Черных

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Три новых промышленных технопарка появятся в Нижегородской области, на их создание регион привлечет 1,65 млрд рублей.

Технопарки, сообщает перс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В этом году Минэкономразвития РФ отобраны три промышленных технопарка Нижегородской области - это технопарки на базе группы "ГАЗ", "Дробмаша" и технопарк "Саров". <. . . > В результате проделанной работы нам удалось привлечь из федерального бюджета более 1 млрд рублей, а также 650 млн рублей частных средств, которые будут направлены на создание этих технопарков", - приводятся в сообщении слова главы региона Глеба Никитина.

В частности, в декабре уже досрочно перечислен первый транш субсидии на создание промтехнопарка на базе "Дробмаша" в размере 253 млн рублей. Средства пойдут на приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения цехов коллективного пользования для резидентов технопарка.

"Все технопарки - это площадки, максимально подготовленные для использования бизнесом, позволяющие предпринимателям реализовать свои проекты в кратчайшие сроки", - отмечается в сообщении.

По данным регионального Минпрома, планируется, что к 2024 году резидентами этих трех промышленных технопарков станут 43 малых и средних предприятий, что позволит открыть более 1 тыс. новых рабочих мест в регионе и привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет региона более чем на 1,5 млрд рублей.