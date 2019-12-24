Девочку, 5 лет живущую в московской клинике, родители так и не забрали

24.12.19 15:20

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за девочкой, которая все пять лет своей жизни живет в перинатальном центре, так и не пришли родственники.

"Сейчас мы знаем, что ребенок до сих пор в больнице. До сих не пришли ни папа, ни мама, ни бабушка, ни дедушка, никто их родственников. Предварительно на 14 января назначен суд", - сказала Кузнецова во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

О ситуации рассказало издание "Медуза". Пятилетняя девочка с рождения живет в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" и никогда его не покидает, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Издание утверждает, что серьезных проблем со здоровьем у девочки нет, однако родители убеждены в обратном, полагая, что ребенок тяжело болен и должен находиться рядом с реанимацией. Были сообщения о готовности бабушки и дедушки забрать ребенка.

Весной клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал ребенка забрать, не найдя оснований для содержания в медучреждении, однако родители отказываются делать это.

Кузнецова призвала родственников девочки забрать ее, пока не был подан иск органов опеки по ограничению родительских прав. "Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации - при здоровых и живых родителях ребенок окажется сиротой, причем имея братьев и сестер. И следующий вариант - когда родители все-таки решат забрать ребенка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребенок был в семье", - говорила Кузнецова ранее.

Она заявила, что предлагала родителям устроить ребенку обследование в других медицинских центрах, чтобы выяснить, действительно ли медицинская помощь ему не нужна, те отказались.