Около 450 км дорог в Ростовской области отремонтировано в рамках нацпроекта

24.12.19 15:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 450 км дорог отремонтировано в 2019 году в Ростовской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил министр транспорта региона Андрей Иванов на пресс-конференции во вторник в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг".

"В текущем году работы велись на 204 объектах, в том числе, с учетом переходящих объектов, - 130 участков дорог регионального и местного значения и 74 объекта муниципальной дорожной сети. Это, практически, 450 км дорог, которые были либо отремонтированы, либо капитально отремонтированы. Практически все работы на сегодняшний день уже завершены, по крайней мере, по асфальту, бетону - это была одна из задач нацпроекта - завершить сезонные дорожные работы в благоприятный погодный период", - сказал Иванов.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время осталась незавершенной часть работ по устройству постов весогабаритного контроля, которые в этом году должны быть переданы в тестовую эксплуатацию.

"Это не значит, что сразу они (посты - ИФ) заработают, хотя такая задача стоит, потому еще предстоит достаточно непростая процедура их отладки, взаимодействия с федеральным дорожным агентством. Процедура выдачи разрешений на перевозку грузов должна быть отрегулирована", - пояснил министр.

Объем финансирования работ по нацпроекту в 2019 году составил 7 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 2,3 млрд рублей.

В результате реализации нацпроекта доля дорог регионального и межмуниципального значения в нормативе увеличилась до 52,7% с 52,2% - в 2018 году, дорог в городских агломерациях - до 63% с 59,3%, соответственно.

В 2020 году запланированы работы на 177 объектах.

В рамках областной программы в этом году обеспечено содержание более 7 тыс. 570 км автодорог регионального и межмуниципального значения. Капитально отремонтированы 15 дорог протяженностью 96 км дорог, отремонтированы 146 участков дорог протяженностью более 365 км. Построено и реконструировано более 13 км региональных и межмуниципальных дорог, в том числе, 538 метров мостовых сооружений.

"Главные объекты текущего года - второй этап объездной дороги к аэропорту "Платов", аварийный мост в Чертковском районе, который был капитально отремонтирован в рамках соглашения с РЖД. Кроме того ведется реконструкция мостового перехода в Егорлыкском районе, активно работаем по трассе Ростов- Ставрополь в части приведения, в первую очередь, в нормативное состояние мостов и путепроводов", - сказал Иванов.

Судя по обсуждениям, продолжил он, в рамках нацпроекта в ближайшее время может появиться еще один федеральный проект - "Мосты и путепроводы". На сегодняшний день на территории области - 37 аварийных мостов и путепроводов. Не дожидаясь окончательного решения по новому проекту, в области уже начата соответствующая работа, уточнил министр.

"В текущем году проведены конкурсные процедуры, и в ближайшее время приступим к активной фазе работ по мосту на ул. Малиновского в Ростове. Также проведены процедуры, заключен контракт, определен подрядчик строительства моста в Волгодонске через Сухо-Соленовскую балку - такой очень масштабный проект", - сказал Иванов.

В следующем году, в том числе, продолжится строительство обхода города Аксай, реконструкция второй части южного подъезда Ростова-на-Дону (первая часть выполнена перед Чемпионатом мира по футболу).