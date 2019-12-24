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24.12.19 15:34
Путин: РФ сохранит обороноспособность за счет интеллекта и минимизации воровства
Глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая ранее на коллегии ведомства, сообщил, что Россия в текущем году по военным расходам опустилась с седьмого на восьмое место в мире, а в следующем будет уже на девятом.
Как подчеркнул Путин, "это не значит, что мы готовы пойти на то, чтобы понизить нашу боеготовность". "Все, что мы делаем, - это работа по плану", - заверил он.
Президент РФ отметил, что Россия может сохранять нужный ей уровень обороноспособности "за счет "мозгов", за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства".
Путин отметил, что именно за счет этих факторов Россия "может, должна и будет идти впереди".
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