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24.12.19 15:42

Минобороны прорабатывает вопрос о создании 5 бригад для развития БАМа

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ может создать 5 железнодорожных бригад для развития Байкало-Амурской магистрали "вне численности Вооруженных сил", сообщил глава министерства Сергей Шойгу.

По его словам, вопрос прорабатывается с администрацией президента РФ по его поручению для строительства второго пути БАМа от Тынды до Комсомольска-на-Амуре, сказал он на итоговой коллегии Минобороны РФ во вторник.

В октябре генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров допускал привлечение военных к модернизации Байкало-Амурской магистрали. "Такие переговоры ведутся. И считаю, что это очень интересно, поскольку мы вместе работали на некоторых объектах (обходе Украины, в частности - ИФ). Соответственно, у них есть свои компетенции очень важные", - отмечал он.

"Военные - хорошие строители", - добавлял топ-менеджер. "У них есть техника и компетенции, а объем строительства сейчас большой, и нужно правильно распоряжаться имеющимися строительными мощностями. Поэтому мы с ними хотели бы в этой части взаимодействовать", - пояснял глава РЖД. О том, какие именно участки БАМа будут модернизировать военные, "будет отдельный разговор", отмечал Белозеров. "Какой объем - нужно дополнительно обсуждать", - также говорил он. Переговоры по этому поводу, по оценкам главы РЖД, завершатся через 4-5 месяцев.

Правда, в ноябре заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров отмечал, что железнодорожные войска пока в силу занятости не готовы участвовать в проекте. "Мы направили предложение коллегам по участию в проектах "восточного полигона". Но официальный ответ, который пока от них получили - что они достаточно серьезно загружены другими работами, и в наших, кроме Кызыл-Курагино (предполагает строительство линии к угольным месторождениям Тувы, РЖД выполняют функции генподрядчика "Тувинской энергетической компании" Руслана Байсарова, которая является концессионером - ИФ), пока участвовать не собираются", - говорил он.

"Мы сейчас продолжаем эту работу, дополнительно даем им информацию, рассчитываем, что все-таки увидим их на объектах "Российских железных дорог", учитывая, что такой опыт, например, на строительстве линий Журавка-Миллерово (обходе Украины - ИФ) имелся, и зарекомендовали они себя там достаточно неплохо", - отмечал Макаров.

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