КПРФ выдвинет собственного кандидата на выборах губернатора Кубани

24.12.19 15:57

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Коммунистическая партия РФ выдвинет собственного кандидата на предстоящих в 2020 году выборах губернатора Краснодарского края и не будет поддерживать действующего главу региона Вениамина Кондратьева, сообщил журналистам во вторник первый секретарь крайкома КПРФ Николай Осадчий.

"Игры в поддавки на предстоящих губернаторских выборах с нашей стороны не будет. Мы с уважением относимся к Вениамину Ивановичу как к главе исполнительной власти, его избрал народ. Однако текущая экономическая и политическая ситуация в регионе, ряд принятых решений нам категорически не нравятся, поэтому КПРФ не будет поддерживать Кондратьева в случае его выдвижения на новый губернаторский срок", - сказал Осадчий.

В настоящее время, добавил он, коммунисты Кубани ведут консультации с КПРФ по возможным кандидатурам главы краевой исполнительной власти.

"Детали этих переговоров, в силу объективных причин, я сейчас назвать не могу. Однако хочу отметить, что принципиально у КПРФ будет свой кандидат на предстоящих губернаторских выборах", - сказал первый секретарь крайкома.

Выборы губернатора Краснодарского края намечены на сентябрь 2020 года.

На состоявшихся 13 сентября 2015 года выборах Кондратьев, представитель партии "Единая Россия" получил 83,64% голосов. Явка избирателей по краю составила - 46,04%.

Из пяти кандидатов, включенных в избирательный бюллетень, на втором месте был Николай Осадчий (представитель КПРФ), набравший 7,88%. Третьим стал Андрей Руденко ("Справедливая Россия") - 3,18%. Четвертое и пятое места, соответственно, заняли Сергей Фисюк (ЛДПР) с 1,89% голосов и Виктор Пономарев (партия "Социальной защиты") - 1,66%.