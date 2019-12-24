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Путин: работа над новым оружием идет по плану

© РИА Новости. Михаил Климентьев
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Работа над новым российским оружием - межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", гиперзвуковой ракетой "Циркон", ядерной подлодкой-беспилотником "Посейдон" и крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой "Буревестник" идёт по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас по плану идут работу по другим системам - по межконтинентальной баллистической ракеты повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

Он обратил внимание на то, что ни Советский Союз, ни Россия - никогда не стремились создавать угрозы для других стран, "мы всегда догоняли".

"Атомную бомбу создали в США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял", - заявил Путин.

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории - догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - сказал президент РФ.

По его словам, у Вооруженных сил РФ есть гиперзвуковые авиационные комплексы "Кинжал", лазерные боевые комплексы "Пересвет", началось оснащение первого полка РВСН новым гиперзвуковым межконтинентальной дальности комплексом "Авангард".

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