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24.12.19 16:06
Авиакомпания "Азимут" весной откроет рейсы из Уфы в Ереван
"С 30 марта авиакомпания "Азимут" начинает полетную программу из Уфы в аэропорт Еревана "Звартноц". Со 2 апреля добавляется второй рейс", - сообщил сотрудник уфимского авиаузла.
Выполнять рейсы планируется в марте по понедельникам в 18:40. С апреля добавится рейс по четвергам в 19.35 на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.
Время в пути составит 2 часа 50 минут.
"Азимут" - региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров.
Аэропорт "Мустай Карим" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций аэропорта является Башкирия.
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