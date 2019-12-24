Тюменская область рассчитывает на пассажиропоток аэропорта Тобольска больше 100 тыс человек в год

24.12.19 16:10

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Тюменская область рассчитывает, что аэропорт, который в Тобольске строит компания СИБУР, будет загружен и выйдет на уровень окупаемости, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор журналистам во вторник.

"Из моих разговоров с компаниями, которые управляют аэропортами, окупаемость наступает с оборота больше 100 тыс. пассажиров при грамотном управлении. Я думаю, что на такой пассажиропоток в Тобольске мы можем выйти", - заявил Моор.

По его словам, расчеты показывают, что пассажирооборот будет больше "этой точки безубыточности" при сохранении областных программ по развитию туризма в Тобольске и реализации инвестпроектов на тобольской площадке СИБУРа.

Вместе с тем губернатор допустил необходимость кратковременной финансовой поддержки. "Даже если в какой-то момент потребуется поддержка, то, я думаю, что мы совместно с компанией найдем решение. Нельзя из-за временных трудностей забрасывать такой масштабный инфраструктурный проект", - подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, инвестором проекта по строительству аэропорта в Тобольске выступает "СИБУР". Новый аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. За счет средств регионального бюджета будет построена подъездная дорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень- Вагай. На федеральные средства будет приобретено радионавигационное оборудование. Аэропорт сможет принимать стандартные самолеты гражданской авиации - Airbus А321, Boeing-737, Ту-204 и другие.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе, с использованием механизма государственно-частного партнерства. В Тобольске у "СИБУРа" сосредоточены предприятия по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров. В настоящее время компания ведет пуско-наладочные работы на "ЗапСибНефтехиме", который станет одним из крупнейших нефтехимических комплексов в России. При этом сейчас Тобольск не имеет собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществляются через тюменский аэропорт "Рощино".