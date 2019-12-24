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Петербург в ноябре удержал звание региона с наименьшим уровнем безработицы

© РИА Новости. Владимир Астапкович
24 декабря. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербург второй месяц подряд лидирует среди регионов РФ с наименьшим уровнем безработицы, следует из доклада Росстата о безработице в ноябре.

До этого с начала 2019 года в лидерах по минимальной безработице среди субъектов Федерации все время была Москва.

Согласно обследованию Росстата, уровень безработицы в Санкт-Петербурге в сентябре-ноябре (в среднем за три месяца для повышения представительности данных) равнялся 1,4%, в то время как в Москве - 1,5%.

Почетное третье место продолжил занимать Ямало-Ненецкий автономный округ с безработицей в 1,8% (в среднем за сентябрь-ноябрь). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ - 2,5% и Московская область - 2,7%.

В целом уровень безработицы в субъектах РФ остается значительно дифференцированным - различия достигают 19 раз, а по федеральным округам - более 3,5 раз.

Среди регионов РФ самый высокий уровень безработицы продолжает оставаться в Ингушетии (26,7% сентябре-ноябре).

Кроме того, уровень безработицы был двузначным в Чечне и Туве (по 13,5%), Северной Осетии (13,1%), республике Алтай (12,7%), Дагестане (12,5%), Кабардино-Балкарии (10,5%), Карачаево-Черкесии (10,3%).

В целом по России уровень безработицы в сентябре-ноябре в среднем составил 4,6% (в ноябре - 4,6%, в октябре - также 4,6%, в сентябре - 4,5%).

Среди федеральных округов двузначная безработица в сентябре-ноябре зафиксирована только в Северо-Кавказском федеральном округе - 10,9%.

Далее следуют Дальневосточный федеральный округ - 6,1%, Сибирский федеральный округ - 5,8%, Южный федеральный округ - 5,2%, Уральский и Приволжский федеральные округа - 4,1%, Северо-Западный федеральный округ - 3,5%.

Минимальная безработица традиционно была зафиксирована в Центральном федеральном округе - 2,9%.

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