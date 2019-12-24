Ярославская область с 1 января снижает тариф на обращение с ТКО на 2 рубля

24.12.19 16:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ярославской области установили единый тариф для регионального оператора на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые будут действовать с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь для жителей многоквартирных домов он составит 93,54 рубля с человека (снижение на 2,14 рубля), для частного сектора - 106,01 рубля с человека (снижение на 2,42 рубля).

"На сегодняшний день размер платы населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Ярославской области остается на уровне среднего по ЦФО. Сумма определяется исходя из норматива накопления ТКО и тарифа регионального оператора, включающего в себя сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение отходов", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова.

Предельный тариф, вступающий в силу с 1 января, в течение года меняться не будет, подчеркивается в сообщении.

Вывоз мусора в Ярославской области осуществляет региональный оператор ООО "Хартия". Компания была выбрана по результатам конкурсного отбора 19 апреля 2018 года, статус регионального оператора ей присвоен на 8 лет и 8 месяцев.