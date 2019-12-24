Генерал ФТС Кизлык арестован на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями

24.12.19 17:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы во вторник санкционировал арест начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля", - огласила решение судья Галина Графова.

60-летнему генералу предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Если его вина будет доказана, Кизлыку грозит наказание до 10 лет колонии.

Одним из эпизодов обвинения начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, предположительно, является его "помощь" жене посла РФ в Кении, которая незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту.

"Женщина должна была нести уголовную ответственность за то, что пыталась незаконно пронести деньги через зелёный коридор. Кизлык, злоупотребив своими полномочиями, помог ей избежать ответственности", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что всего генералу вменяются два эпизода обвинения.

Источник также рассказал, что при обыске в доме генерала были изъяты валюта и золото. Общий вес золотых слитков составил более 1 кг.

Свою вину генерал не признает.

По уголовному делу в отношении начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро проходят еще трое человек.

"Уголовное дело было возбуждено 22 декабря в отношении Кизлыка, Серебро, Мишина, Черкашина и Шурыгина", - сказала судья во вторник, оглашая материалы дела.

По данным СМИ, фигурантами являются заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин, а также начальник отдела обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шурыгин.

Кизлык был задержан днем 23 декабря. В этот же день ему было предъявлено обвинение.

Следователь в суде отметил, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

Также в ходе заседания следователь отметил, что "в ходе обыска у генерала были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слитки золота, часы известных брендов".

Как утверждает следствие, вина генерала подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, среди которых сотрудники ФТС России.

Кроме того, следователь подчеркнул, что в настоящее генерал проверяется на совершение других преступлений.