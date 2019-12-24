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Недостроенную атомную станцию под Нижний Новгородом продали индивидуальному предпринимателю

© РИА Новости. Павел Львов
24 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Минимущества Нижегородской области признало ИП Канашин А.Н. победителем торговой процедуры по продаже посредством публичного предложения здания недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (Горьковская АСТ) вблизи Нижнего Новгорода, следует из документации на сайте министерства.

На продажу выставлялось восьмиэтажное главное здание площадью 13,856 тыс. кв. м, вентиляционная труба и земельный участок, необходимый для их использования, площадью 32,61 тыс. кв. м. В ходе продажи указанного имущества посредством публичного предложения победитель первым подтвердил цену отсечения 42,613 млн рублей при начальной цене 85,226 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в начале ноября из-за отсутствия заявок не состоялся аукцион по продаже указанного выше имущества. Начальная цена была аналогичной.

Горьковская АСТ - недостроенная станция по производству тепловой энергии для обогрева нагорной части Нижнего Новгорода. Строительство станции велось в 1980-х годах в Кстовском районе в нескольких километрах к востоку от городской черты Нижнего Новгорода. Планировалось, что она будет снабжать теплом два района областного центра.

К концу 1980-х годов станция была построена на 85%, однако, из-за протестов общественности завершение строительств в период после аварии на Чернобыльской АЭС стало невозможным, станция была законсервирована и в 1991 году передана в собственность Нижегородской области.

В 2016 году власти Нижегородской области и компания Powertek Berhad (дочерняя компания холдинга Tanjong Energy, Малайзия) заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагало строительство парогазовой ТЭЦ в Нижнем Новгороде на базе бывшей АСТ. Однако проект так и не был реализован.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в правительство области обратился инвестор - ООО "Втормет-Волга", который был готов выкупить недостроенную Горьковскую АТС с земельным участком за 50 млн рублей. Компания планировала провести демонтаж станции и построить логистический центр по транспортировке вторичных металлов.

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