Мостотрест получил контракт на 287 млн руб. по обслуживанию ж/д части Крымского моста

24.12.19 17:53

© РИА Новости. Алексей Никольский

24 декабря. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь, КЖД, структура Росжелдора) заключит с ПАО "Мостотрест" (Москва) контракт на обслуживание железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, говорится в материалах сайта госзакупок.

Как ожидается, КЖД и "Мостотрест" подпишут договор по начальной (максимальной) цене контракта - 287,095 млн рублей. Срок оказания услуг, указанный в техзадании, - с момента подписания договора до 30 июня 2020 года.

Крымская желдорога объявила аукцион в середине декабря, заявки на участие принимались до 23 декабря. Итоги закупки подвели во вторник. Комиссия признала аукцион несостоявшимся, так как поступила только одна заявка - от ПАО "Мостотрест". Она соответствовала требованиям тендера, поэтому комиссия рекомендовала заключить контракт с этой компанией.

"Цели оказания услуг: обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования железнодорожного транспортного перехода (ЖДТП) через Керченский пролив, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП", - отмечается в документах.

Общая протяженность Крымского моста составляет 19 км, ж/д подходов со стороны Тамани (Краснодарский край) - 475 м, подхода со стороны Керчи (Крым) - 407 м.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 23 декабря дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части РФ в Крым в обход Украины. Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился в путь в понедельник, вечером 24 декабря из Москвы отправится первый поезд в Симферополь.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва). Ее акционеры не раскрываются. ГСЭ в 2020 году намерена расширить географию поездок на полуостров.

Крымский мост является самым длинным в России и Европе. Стоимость строительства объекта составляет порядка 228 млрд рублей. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Грузовые поезда запустят летом 2020 года.