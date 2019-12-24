Запустить новогодние фейерверки в России можно будет с 4 тыс. площадок

24.12.19 17:57

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 декабря. Interfax-Russia.ru - МЧС России определило более 4 тысяч площадок для запуска фейерверков в новогодние праздники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Госпожнадзор МЧС России совместно с полицией проводят рейды по потенциальным местам стихийной реализации пиротехнических изделий. С учетом мер безопасности в стране определены более 4 тыс. площадок для запуска фейерверков", - сказали в пресс-службе ведомства во вторник.

Там отметили, что список площадок размещен на официальных сайтах муниципалитетов.

Кроме того, в период проведения праздничных мероприятий будет усилена группировка спасателей для обеспечения безопасность граждан.

"Также спланирована и проводится работа, направленная на безопасное проведение Рождественских богослужений в православных храмах. Органам власти и духовенству оказывается организационно-методическое содействие в обеспечении пожарной безопасности", - сообщили в МЧС.

Дежурство ответственных должностных лиц МЧС России спланировано на всех праздничных богослужениях в ночь с 6 на 7 января, добавили в министерстве.