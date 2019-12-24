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24.12.19 17:57
Запустить новогодние фейерверки в России можно будет с 4 тыс. площадок
"Госпожнадзор МЧС России совместно с полицией проводят рейды по потенциальным местам стихийной реализации пиротехнических изделий. С учетом мер безопасности в стране определены более 4 тыс. площадок для запуска фейерверков", - сказали в пресс-службе ведомства во вторник.
Там отметили, что список площадок размещен на официальных сайтах муниципалитетов.
Кроме того, в период проведения праздничных мероприятий будет усилена группировка спасателей для обеспечения безопасность граждан.
"Также спланирована и проводится работа, направленная на безопасное проведение Рождественских богослужений в православных храмах. Органам власти и духовенству оказывается организационно-методическое содействие в обеспечении пожарной безопасности", - сообщили в МЧС.
Дежурство ответственных должностных лиц МЧС России спланировано на всех праздничных богослужениях в ночь с 6 на 7 января, добавили в министерстве.
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