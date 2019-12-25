Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу никотиносодержащих смесей

25.12.19 07:49

© РИА Новости. Екатерина Штукина

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам принять меры против незаконного распространения никотиносодержащих смесей.

"Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете", - написал премьер на своей странице ВКонтакте.

Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции в торговых точках.