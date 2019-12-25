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25.12.19 08:30
Книгу о Данииле Хармсе представят в Петербурге
Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, новое издание -путеводитель по жизни и творчеству Хармса. В книге собрано более восьмидесяти текстов: воспоминания родных, друзей и знакомых, созданные в разные годы, фрагменты их переписки и дневников, характеризующие яркую личность поэта.
Многие материалы публикуются впервые по архивным источникам (воспоминания и письма Рисса, Малич, Друскина, Шанько, Разумовского), некоторые записаны специально для настоящей книги (Траугот, Грицын). Большинство других текстов ранее были воспроизведены только в периодике или в малотиражных научных сборниках и никогда не выходили под одной обложкой.
Издание включает в себя постраничный историко-литературный комментарий и аннотированные указатели - упоминаемых лиц, упоминаемых произведений Хармса и предметный указатель.
"Уникальный иллюстрационный ряд составляют более 450 фотографий, рисунков, печатных изданий и документов, многие из которых воспроизводятся впервые. Богато представлена иконография Даниила Хармса", - говорится в сообщении.
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