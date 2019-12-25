Резидентами калининградской ОЭЗ стали 46 компаний с объемом инвестиций в 11 млрд рублей

25.12.19 08:32

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области в 2019 году реестр резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) пополнили 46 компаний, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Динамика появления новых инвестпроектов хорошая. Она ожидаемо ниже, чем в 2018 году, когда заработали дополнительные льготы для новых резидентов. Многие компании откладывали регистрацию в ОЭЗ, присматриваясь к новым преференциям. В 2019 году этот процесс вошел в рабочую колею и оказался очень результативным, 46 инвесторов пополнили реестр резидентов ОЭЗ", - сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков, которого цитирует пресс-служба.

По словам министра, резиденты 2019 года инвестируют в экономику региона более 11 млрд рублей и планируют создать почти три тысячи новых рабочих мест. Почти половина инвестпроектов этого года - 22 резидента - создают обрабатывающие производства стоимостью от 50 млн до 130 млн рублей.

Резидентом с самым большим объемом заявленных инвестиций в 2019 году стала компания "Мираторг Запад". Она направляет 5,3 млрд рублей на расширение своих производственных мощностей в Гурьевском округе по выпуску мясных полуфабрикатов, сообщил Кусков.

Министр также отметил, что льготной планкой инвестиций для сферы информационных технологий в этом году воспользовались 11 компаний. Совокупно они инвестируют 16,9 млн рублей и создают 263 рабочих места. Большинство новых IT-резидентов занимаются разработкой программного обеспечения, в том числе, для каршеринга и кикшеринга, курьерских служб, железнодорожных перевозок.

Всего в едином реестре резидентов ОЭЗ в Калининградской области сейчас насчитывается 237 действующих инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации - 126,2 млрд рублей и штатной численностью (при выходе на проектные мощности) 35,154 тыс. единицы.