Организатор телефонных мошенников, обманувших 15 сахалинцев, задержан в Тюмени

25.12.19 08:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Организатора группы телефонных мошенников, обманувших сахалинцев на 2,5 млн рублей, задержали в Тюмени и доставили в следственный изолятор Южно-Сахалинска, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области в среду.

"В Тюмени задержан 21-летний местный житель, организатор преступной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством на территории Сахалинской области. Он доставлен в Южно-Сахалинск и находится в следственном изоляторе, ранее не судим", - рассказал собеседник агентства.

В отношении остальных участников группы (все они проживают в Тюменской и Свердловской областях), устанавливается их роль в преступной группе и решается вопрос о мере пресечения.

По данным пресс-службы, сотрудникам полиции известно о 19 фактах мошенничества, совершенных этой группой, от которых пострадали 15 сахалинцев с ущербом более 2,5 млн рублей. Полиция возбудила несколько уголовных дел в отношении группы, расследование продолжается. В УМВД не исключили, что количество эпизодов мошенничества и число пострадавших в ходе расследования может увеличиться.

Звонки от обманутых сахалинцев в УМВД региона начали поступать в 2018 году. В беседе с пострадавшими полицейские выяснили, что всех их объединяет то, что они планировали купить разного рода товар через объявления на интернет-ресурсах.

"Мошенники вели с ними длительные переписки, детально обсуждали подробности сделки. Поэтому у потерпевших не возникало подозрений об обмане, когда им сообщали, что за товар требуется частичная или даже полная предоплата. Когда деньги переводились на счет, псевдопродавцы сразу переставали выходить на связь и отключали телефон", - рассказал сотрудник пресс-службы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности всех подозреваемых, а также руководителя группы - жителя Тюмени. В преступной группе каждому участнику отводилась конкретная роль и конкретные функции. Одни выступали в роли продавцов и отвечали за размещение объявлений в сети интернет, другие отвечали за поступление денег от потерпевших и их обналичивание через третьи лица, пояснили в пресс-службе.

Во время обыска квартир подозреваемых сотрудники уголовного розыска нашли и изъяли: банковские выписки, кредитные карты, мобильные телефоны, сим-карты, которыми подозреваемые пользовались для обмана граждан, золотые изделия и крупная сумма денег.