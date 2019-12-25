Движение почти по десяти трассам закрыли на Алтае из-за непогоды

25.12.19 08:41

© РИА Новости. Алексей Фурман

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Сильная метель стала причиной закрытия движения почти по всем основным трассам в Алтайском крае, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

"В связи с ухудшением погодных условий жителей края просят не выезжать за пределы городов, с пониманием относиться к работе снегоуборочной технике. Из-за плохих погодных условий, снега, ветра, отсутствия видимости - на региональных трассах закрыто движение для большегрузного и автобусного транспорта", - говорится в сообщении.

В настоящее время для грузовиков и автобусов закрыт Чуйский тракт от Барнаула до Бийска, трасса от Барнаула до Рубцовска и границы с Казахстаном, автодороги "Алейск-Чарышское", "Алейск- Петропавловское - Смоленское", "Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда" и от Павловска до Камня-на-Оби.

Полностью закрыто движение от Змеиногорска до Третьяково и от Поспелихи до границы с Казахстаном.

На трассах края задействовано порядка 400 единиц техники.