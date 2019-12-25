Участок федеральной трассы в Кузбассе перекрыт из-за серии ДТП

25.12.19 08:46

© РИА Новости. Илья Питалев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Два ДТП с участием девяти автомобилей в Топкинском районе Кузбасса стали причиной перекрытия участка федеральной трассы "Сибирь", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону в среду.

Первое ДТП произошло около 10 утра (6:00 мск), во время снегопада, когда столкнулся легковой автомобиль Mercedes и грузовик Scania. Водитель легкового автомобиля погиб.

Спустя час на том же участке дороги столкнулись три грузовых и четыре легковых автомобиля.

"Травмы получил водитель микроавтобуса Mazda Bongo. По предварительной информации, причиной данного ДТП послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях. Движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге "Новосибирск - Юрга"", - сказал представитель пресс-службы.

На месте обоих ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок.

По информации кемеровского гидрометцентра, днем 25 и ночью 26 декабря по Кемеровской области прогнозировалось усиление ветра до 23 м/с, сильные снегопады, метели