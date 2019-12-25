Чемезов предложил назначить Ростех оператором по вывозу и переработке промышленных отходов

25.12.19 09:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III-V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на письмо Чемезова, которое он отправил 6 декабря вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в правительстве обращение с отходами.

Представитель "Ростеха" подтвердил РБК факт такого письма Чемезова Гордееву. Представитель аппарата Гордеева отказался от комментариев. Представители Минприроды не ответили на запросы газеты.

В письме Гордееву глава "Ростеха" напоминает, что единым федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности (к ним относятся, в частности, радиоактивные отходы, батарейки и ртутные лампы) с ноября 2019 года является госкорпорация "Росатом", а федеральным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - "Российский экологический оператор" (РЭО), созданный в феврале 2019 года.

Законом "Об отходах производства и потребления" установлены правоотношения при обращении с отходами I-II классов опасности и ТКО, а именно сбор, транспортировка, обработка, утилизация; осуществление мониторинга и участие в формировании тарифной политики; вовлечение в хозяйственный оборот утилизированных компонентов отходов в качестве сырья, материалов и изделий, указывает Чемезов.

"Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III-V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы", - отметил он. Хотя, по оценкам Чемезова, на такой мусор приходится до 95% общего объема отходов в России.

Отсутствие федерального оператора, способного организовать действенную систему по обращению с отходами III-V классов опасности, "ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных нацпроектом "Экология", предупреждает Чемезов.