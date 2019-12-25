Авария на теплотрассе оставила без отопления более 60 домов в Новосибирске

25.12.19 09:08

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Теплосетевое подразделение "Сибирской генерирующей компании" (СГК) устраняет повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по ул. Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба новосибирского филиала СГК.

"В зоне отключения 63 многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении.

Работы по замене участка трубы планируется завершить к 21:00 по местному времени в среду, еще около трех часов потребуется на заполнение трубопровода и сброс воздуха из труб.

Тепло начнет поступать в квартиры к 2:00 26 декабря, после включения трубопровода в работу.

В настоящее время в Новосибирске, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 8 градусов ниже нуля.