Следствие пока не выявило нарушений при посадке "Boeing" в Барнауле, где пострадали 64 человека

25.12.19 09:20

© РИА Новости. Александр Гальперин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Следствие продолжает изучать обстоятельства, при которых получили травмы 64 человека после инцидента с самолетом Boeing-767-300 авиакомпании AZUR Air 25 сентября, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель Западно-Сибирского СУ на транспорте Алексей Александров.

"Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации авиатранспорта) продолжается, проводятся экспертизы, параллельно проводит расследование комиссия Росавиации. Уточню, что в данном случае следствие изучает обстоятельства, при которых получили травмы 64 человека", - сказал он.

Александров подчеркнул, что следствие изучило действия экипажа.

"Пока о нарушениях в чьих-либо действиях мы не можем говорить, но расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертиз", - сказал он.

При этом, уточнил Александров, фактически посадка прошла в штатном режиме.

"Как сказал на месте специалист, она была практически идеальной - самолет как "блинчик" на воду лег и покатился. Однако во время пробега по ВПП и торможения заклинило тормозной барабан основной стойки шасси, тормозной барабан разрушился и пневматику заблокировало. Хотел бы отметить, что пожара при посадке не было - возникло сильное искрение при трении металла о металл, потекла тормозная жидкость, и возникло задымление. Показалось, что это было открытое пламя, но его не было. Шина шасси, кстати, была исправна. Проблема была именно в тормозной системе", - рассказал он.

Установлено, что часть тормозной системы была заменена во Вьетнаме, полностью блок. "Детали сертифицированные, не контрафактные, но вместе с тем имело место происшествие", - отметил Александров.

По его словам, надувные трапы, по которым эвакуировались пассажиры, изъяты для экспертизы.

Как сообщалось, вечером 25 сентября самолет AZUR air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. На борту находились 344 человек, включая 10 членов экипажа.

Полный текст интервью доступен на сайте interfax-russia.ru