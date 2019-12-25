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25.12.19 09:20
Следствие пока не выявило нарушений при посадке "Boeing" в Барнауле, где пострадали 64 человека
"Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации авиатранспорта) продолжается, проводятся экспертизы, параллельно проводит расследование комиссия Росавиации. Уточню, что в данном случае следствие изучает обстоятельства, при которых получили травмы 64 человека", - сказал он.
Александров подчеркнул, что следствие изучило действия экипажа.
"Пока о нарушениях в чьих-либо действиях мы не можем говорить, но расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертиз", - сказал он.
При этом, уточнил Александров, фактически посадка прошла в штатном режиме.
"Как сказал на месте специалист, она была практически идеальной - самолет как "блинчик" на воду лег и покатился. Однако во время пробега по ВПП и торможения заклинило тормозной барабан основной стойки шасси, тормозной барабан разрушился и пневматику заблокировало. Хотел бы отметить, что пожара при посадке не было - возникло сильное искрение при трении металла о металл, потекла тормозная жидкость, и возникло задымление. Показалось, что это было открытое пламя, но его не было. Шина шасси, кстати, была исправна. Проблема была именно в тормозной системе", - рассказал он.
Установлено, что часть тормозной системы была заменена во Вьетнаме, полностью блок. "Детали сертифицированные, не контрафактные, но вместе с тем имело место происшествие", - отметил Александров.
По его словам, надувные трапы, по которым эвакуировались пассажиры, изъяты для экспертизы.
Как сообщалось, вечером 25 сентября самолет AZUR air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. На борту находились 344 человек, включая 10 членов экипажа.
Полный текст интервью доступен на сайте interfax-russia.ru
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