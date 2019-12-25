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25.12.19 09:36
Шторм с 9-метровыми волнами ожидается у юго-восточного побережья Камчатки
По данным метеорологов, утром 26 декабря в море на юго-востоке полуострова ожидается волны высотой 8-9 метров.
"Явление сохранится до конца суток", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах.
Руководителям судоходных компаний, чей флот может находиться в штормовых районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.
Как сообщалось, к южным берегам Камчатки приближается циклон, который несет снегопады и штормовой ветер. Прогнозируется, что погода на полуострове начнет улучшаться только к концу недели.
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