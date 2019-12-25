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25.12.19 12:35
До 15 человек выросло число пострадавших при посадке Ми-8 под Красноярском
"Всего к медикам обратились 15 человек, все они осмотрены, двое были госпитализированы в местную больницу, остальным оказана первичная помощь, и они отпущены домой", - сказал собеседник агентства.
Ранее в краевом Минздраве сообщали о шести пострадавших в результате инцидента с Ми-8.
"По последним данным, поступили шесть человек, четыре обследуются, два оперируются, все в средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
В МЧС в свою очередь сообщали, что авария с вертолетом Ми-8 под Красноярском произошла в среду днем при взлете, когда машина попала в снежный вихрь.
"При взлете вертолет попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.
В Минтрансе региона "Интерфаксу" сообщили, что аварийно севший вертолет Ми-8 компании "КасАвиа", перевозил сотрудников "Славнефти".
"25 декабря борт компании "КрасАвиа", следовавший чартерным рейсом по направлению Байкит - ЦПС - Буровая - Байкит, совершил жесткую посадку в аэропорту Байкита, инцидент произошел при взлете воздушного судна. (. . .) В причинах жесткой посадки разбирается созданная комиссия. Заказчиком рейса является компания "Славнефть", - говорится в сообщении министерства.
Там уточнили, что Ми-8 перевозил вахтовиков.
По словам министра транспорта региона Константина Димитрова, совершивший жесткую посадку вертолет был новым.
"Этот вертолет был абсолютно новый, свежий, приобретен авиакомпанией "КрасАвиа" недавно", - сказал Димитров "Интерфаксу".
Он также уточнил что, министерством транспорта края будут приняты необходимые меры по итогам проверок надзорных органов. Однако, предварительно, вина должностных лиц в происшествии не усматривается.
"Пока, предварительно, должностные лица все действовали в рамках своих полномочий во время происшествия", - отметил министр.
Информированный источник также сообщил агентству, что попавший в аварию вертолет находится в эксплуатации с конца 2017 года.
"Машина, Ми-8АМТ, находится в эксплуатации с конца 2017 года, выпущена в том же году. Сертификат летной годности действителен до конца 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вертолет был в лизинге, лизингодателем является Государственная транспортная лизинговая компания. Бортовой номер судна - RA-22720.
По факту аварии Ми-8 следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Наталия Чернакова.
"Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала она.
Красноярская транспортная прокуратура также инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту жесткой посадки Ми-8, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"По предварительным данным, пострадали пассажир и командир воздушного судна. У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасть. Причиной жесткой посадки, по предварительным данным, стало попадание в снежный вихрь", - сообщил представитель прокуратуры.
По данным прокуратуры, на борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. Вертолет совершал рейс из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.
В поселке Байкит Красноярского края в связи с жесткой посадкой вертолета введен режим чрезвычайной ситуации.
"В Красноярском крае введен режим ЧС в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8. В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю объявлен сбор оперативного штаба", - говорится в сообщении МЧС.
Также отмечается, что число работающих на месте падения вертолета увеличено с 15 до 40 человек, также привлечено 6 единиц техники.
На месте работает оперативная группа Эвенкийского пожарно-спасательного гарнизона.
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