|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.12.19 09:46
Ущерб единственному российскому авианосцу от пожара оценят в марте
"Ущерб сможем оценить только в конце первого квартала 2020 года - нужно всё проинспектировать, не только помещения, но и компоненты, нужно понять, что идет под замену, а что можно отремонтировать", - сказал Мантуров в интервью газете "Известия".
"Могу сказать, что сроки ремонта мы сдвигать не планируем", - сообщил он.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сказал, что оценка ущерба будет проведена до конца года.
16 декабря Рахманов сказал "Интерфаксу", что "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России. "Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК.
Авианосец должен вернуться в состав Северного флота России в 2022 году.
12 декабря на авианосце "Адмирал Кузнецов", который ремонтируют на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.
Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.
Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.
Сообщалось, что в ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket