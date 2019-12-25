Ущерб единственному российскому авианосцу от пожара оценят в марте

25.12.19 09:46

© РИА Новости. Павел Львов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - На оценку объема ущерба от пожара на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" потребуется дополнительное время, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Ущерб сможем оценить только в конце первого квартала 2020 года - нужно всё проинспектировать, не только помещения, но и компоненты, нужно понять, что идет под замену, а что можно отремонтировать", - сказал Мантуров в интервью газете "Известия".

"Могу сказать, что сроки ремонта мы сдвигать не планируем", - сообщил он.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сказал, что оценка ущерба будет проведена до конца года.

16 декабря Рахманов сказал "Интерфаксу", что "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России. "Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК.

Авианосец должен вернуться в состав Северного флота России в 2022 году.

12 декабря на авианосце "Адмирал Кузнецов", который ремонтируют на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

Сообщалось, что в ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.