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25.12.19 09:48
Занятия в начальной школе в Нарьян-Маре отменили из-за тридцатиградусных морозов
"Сегодня отменены занятия для учеников 1-4 классов первой смены в связи с понижением температуры до минус 30 градусов", - говорится в сообщении.
По информации Севгидромета, в НАО в среду прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь, на побережье метель. Ветер восточной четверти, на северо-востоке округа северный и северо-западный 3-8 м/с, на западе округа - 9-14 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов ниже ноля, при прояснениях - минус 30-35.
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