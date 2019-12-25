Более 6,5 тыс. человек в 2019 году лишились работы в Приморском крае

25.12.19 09:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) сообщила, что в 2019 году работы лишились свыше 6,5 тыс. человек, это в несколько раз больше, чем в 2018 году.

"6567 человек потеряли работу в Приморье в 2019 году. Таковы результаты профсоюзного мониторинга, который ведется еженедельно ", - говорится в сообщении ФППК.

В 2018 году потерявших работу приморцев было в четыре раза меньше.

Отмечается, что количество сокращенных или уволенных работников фактически больше, поскольку в мониторинге учитываются только предприятия, к которым имеют доступ профсоюзы.

Среди предприятий, где прошли сокращения, - авиазавод "Прогресс", Дальневосточный завод "Звезда". Благодаря профсоюзам количество сокращаемых работников удалось уменьшить.

Так, на "Прогрессе", после митинга работодатель отозвал уведомление о массовом сокращении. Фактически сократили вдвое меньше работников. На Дальневосточном заводе "Звезда" работников выводят из режима сокращенной рабочей недели.

Сейчас профсоюзы борются за 322-й авиаремонтный завод, где из-за недостаточного гособоронзаказа под угрозу увольнения попадает более половины трудового коллектива.

"По-прежнему под вопросом судьба работников дальнегорского "Бора". Они получили уведомления о сокращении с 1 марта, но куда они будут трудоустроены, до сих пор неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным департамента труда и соцразвития Приморья, в крае десятки тысяч вакансий.

"В Приморье, по данным центра занятости, насчитывается 51 480 свободных рабочих мест ", - сказали в департаменте.