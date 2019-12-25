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25.12.19 09:58
Более 6,5 тыс. человек в 2019 году лишились работы в Приморском крае
"6567 человек потеряли работу в Приморье в 2019 году. Таковы результаты профсоюзного мониторинга, который ведется еженедельно ", - говорится в сообщении ФППК.
В 2018 году потерявших работу приморцев было в четыре раза меньше.
Отмечается, что количество сокращенных или уволенных работников фактически больше, поскольку в мониторинге учитываются только предприятия, к которым имеют доступ профсоюзы.
Среди предприятий, где прошли сокращения, - авиазавод "Прогресс", Дальневосточный завод "Звезда". Благодаря профсоюзам количество сокращаемых работников удалось уменьшить.
Так, на "Прогрессе", после митинга работодатель отозвал уведомление о массовом сокращении. Фактически сократили вдвое меньше работников. На Дальневосточном заводе "Звезда" работников выводят из режима сокращенной рабочей недели.
Сейчас профсоюзы борются за 322-й авиаремонтный завод, где из-за недостаточного гособоронзаказа под угрозу увольнения попадает более половины трудового коллектива.
"По-прежнему под вопросом судьба работников дальнегорского "Бора". Они получили уведомления о сокращении с 1 марта, но куда они будут трудоустроены, до сих пор неизвестно", - говорится в сообщении.
По данным департамента труда и соцразвития Приморья, в крае десятки тысяч вакансий.
"В Приморье, по данным центра занятости, насчитывается 51 480 свободных рабочих мест ", - сказали в департаменте.
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