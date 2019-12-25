Возвращение легенды: в Нижнем Новгороде возрождают строительство "Метеоров"
  
Эксперимент не удался: заводской Су-57 разбился во время тестового полета в Хабаровском крае
   
Подведем итоги: все важнейшие события 2019 года в одном тексте
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
25.12.19 09:58

Более 6,5 тыс. человек в 2019 году лишились работы в Приморском крае

© РИА Новости. Максим Богодвид
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) сообщила, что в 2019 году работы лишились свыше 6,5 тыс. человек, это в несколько раз больше, чем в 2018 году.

"6567 человек потеряли работу в Приморье в 2019 году. Таковы результаты профсоюзного мониторинга, который ведется еженедельно ", - говорится в сообщении ФППК.

В 2018 году потерявших работу приморцев было в четыре раза меньше.

Отмечается, что количество сокращенных или уволенных работников фактически больше, поскольку в мониторинге учитываются только предприятия, к которым имеют доступ профсоюзы.

Среди предприятий, где прошли сокращения, - авиазавод "Прогресс", Дальневосточный завод "Звезда". Благодаря профсоюзам количество сокращаемых работников удалось уменьшить.

Так, на "Прогрессе", после митинга работодатель отозвал уведомление о массовом сокращении. Фактически сократили вдвое меньше работников. На Дальневосточном заводе "Звезда" работников выводят из режима сокращенной рабочей недели.

Сейчас профсоюзы борются за 322-й авиаремонтный завод, где из-за недостаточного гособоронзаказа под угрозу увольнения попадает более половины трудового коллектива.

"По-прежнему под вопросом судьба работников дальнегорского "Бора". Они получили уведомления о сокращении с 1 марта, но куда они будут трудоустроены, до сих пор неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным департамента труда и соцразвития Приморья, в крае десятки тысяч вакансий.

"В Приморье, по данным центра занятости, насчитывается 51 480 свободных рабочих мест ", - сказали в департаменте.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.12.19 13:37
Совокупный объем инвестиций по офсетным контрактам столицы приблизился к 10 млрд рублей
.
  25.12.19 12:48
Небольшой снег может выпасть в Москве в субботу и воскресенье
.
  25.12.19 11:35
По программе реновации в Москве может быть построено около 44 млн кв.м жилья
.
  25.12.19 10:42
Объем московского экспорта за 10 месяцев вырос на 15%
.
  25.12.19 10:16
Эвакуация легковых машин в Москве с 1 января подорожает на 200 рублей
.
  24.12.19 17:00
Генерал ФТС Кизлык арестован на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями
.
  24.12.19 15:20
Девочку, 5 лет живущую в московской клинике, родители так и не забрали
.
  24.12.19 14:27
В Москве построят более 350 км дорог и реконструируют 129 км набережных
.
  24.12.19 14:00
Рекорд по строительству жилья побит в этом году в Москве
.
  24.12.19 13:42
Павильон "Ластоногие" за 1,6 млрд рублей построят в Московском зоопарке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket