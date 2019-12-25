Более 4,5 тыс. жителей Подмосковья предпенсионного возраста прошли обучение

25.12.19 10:11

© РИА Новости. Максим Блинов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Обучающая программа по использованию информационных технологий в различных профессиях пользуется наибольшим спросом у жителей Подмосковья предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

"В этом году в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" мы приступили к профессиональному обучению и повышению квалификации лиц предпенсионного возраста, сегодня обучение закончили 4508 граждан, для этого у нас предусмотрено более двухсот образовательных программ", - приводятся в сообщении слова министра соцразвития Подмосковья Ирины Фаевской.

Она добавила, что наибольшим спросом пользуются программы: "Использование информационных технологий в различных профессиях", "Управление закупками в контрактной системе", "Сметное дело", "Ландшафтная архитектура", "Управление конфликтами", а также профессии: парикмахер, оператор котельной, повар, кладовщик, сиделка.

"В новом году будет организовано обучение граждан возраста 50 лет и старше, надеемся переобучить не менее 4 тысяч лиц старшего возраста", - добавила министр.

Образовательная программа профессионального обучения не может быть менее 16 учебных часов и не должна превышать 500 учебных часов.