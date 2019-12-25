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25.12.19 10:16

Эвакуация легковых машин в Москве с 1 января подорожает на 200 рублей

© РИА Новости. Виталий Белоусов
25 декабря. Interfax-Russia.ru - С 1 января 2020 года в Москве будет повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в среду.

"Тариф изменен с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, однако он останется в среднем на 40% ниже этой цены для самых распространённых машин. Необходимость пересмотреть стоимость на перемещение и хранение транспортных средств связана с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов", - отметил собеседник агентства.

По его словам, стоимость эвакуации легковых автомобилей с Нового года подорожает на 200 рублей. Так, перемещение транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. повысится до 3400 рублей, категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. - до 5400 рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, - до 7600 рублей (ранее - 7400 рублей).

Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50600 рублей вместо нынешних 49200 рублей.

Льготная стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 540 рублей (в настоящее время 520 рублей), категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонн, - 1050 рублей (сейчас 1000 рублей), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - 2300 рублей (сейчас 2200 рублей).

В пресс-службе отметили, что экономически обоснованный тариф на эвакуацию в 2020 году составит более 8813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. При этом стоимость эвакуации по-прежнему будет значительно ниже, чем фактическая сумма, которую город тратит на перемещение автомобилей-нарушителей.

В АМПП напомнили, что для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера тарифа.

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