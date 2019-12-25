Занятия отменены в ряде сельских школ на востоке Оренбуржья из-за морозов

25.12.19 10:18

© РИА Новости. Алексей Владыкин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Холодная погода в среду стала причиной отмены занятий для учащихся младших классов школ в селах, расположенных в черте Гайского городского округа Оренбургской области.

"В связи с наступлением морозов, 25 декабря 2019 года отменяются занятия: МБОУ "Нововоронежская СОШ" с 1 по 4 класс; МБОУ "Колпакская ООШ" с 1 по 4 класс", - сообщается на сайте управления образования Гая.

По данным синоптиков, в среду в Гайском городском округе ожидается до минус 25 градусов мороза.