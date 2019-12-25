Тульские школы получат более 20 автобусов в 2020 году

25.12.19 10:28

Фото с сайта правительства Тульской области

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Образовательные учреждения Тульской области в 2020 году получат более 20 автобусов для перевозки школьников, в первую очередь в отдаленных населенных пунктах, сообщила пресс-служба облправительства.

Средства на закупку 22 единиц транспорта будут направлены из регионального бюджета.

"В 2019 году было закуплено 11 автобусов на средства федерального бюджета и еще восемь - из регионального. В первую очередь транспорт получили те учреждения, где срок эксплуатации автобусов в 2020 году будет более 10 лет. Часть машин будет направлена на новые маршруты", - отметили в пресс-службе.

В автобусах все кресла оснащены четырехточечными ремнями безопасности. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Также установлены багажные полки для ранцев, а рабочее место водителя оборудовано наружным и внутренним громкоговорителем. Специальные устройства препятствуют движению автобуса, если двери открыты, и ограничивают скорость движения до 60 км/ч. Машины прошли соответствующую сертификацию, предусмотренную российским законодательством в части перевозок детей, говорится в сообщении.