|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.12.19 10:28
Тульские школы получат более 20 автобусов в 2020 году
Средства на закупку 22 единиц транспорта будут направлены из регионального бюджета.
"В 2019 году было закуплено 11 автобусов на средства федерального бюджета и еще восемь - из регионального. В первую очередь транспорт получили те учреждения, где срок эксплуатации автобусов в 2020 году будет более 10 лет. Часть машин будет направлена на новые маршруты", - отметили в пресс-службе.
В автобусах все кресла оснащены четырехточечными ремнями безопасности. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Также установлены багажные полки для ранцев, а рабочее место водителя оборудовано наружным и внутренним громкоговорителем. Специальные устройства препятствуют движению автобуса, если двери открыты, и ограничивают скорость движения до 60 км/ч. Машины прошли соответствующую сертификацию, предусмотренную российским законодательством в части перевозок детей, говорится в сообщении.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket