Объем московского экспорта за 10 месяцев вырос на 15%

25.12.19 10:42

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

25 декабря. Interfax-Russia.ru- Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы только за первые десять месяцев 2019 года составил 21,9 млрд долларов, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Мы уверенно можем говорить о стабильной позитивной динамике. Например, по итогам 2018 года Россия поднялась на три строчки в рейтинге крупнейших стран-экспортеров и заняла 28-е место", - сказал Ефимов журналистам в среду.

По его словам, основными товарами столичного экспорта стали механическое оборудование и техника, компьютеры, которых было отправлено на сумму 4,9 млрд долларов.

При этом первое место среди партнеров по экспортным поставкам из Москвы занимает Великобритания, закупившая продукцию столичных предприятий на 3,4 млрд долларов. На второй строчке - Казахстан с объемом экспорта в 2,11 млрд долларов. В Белоруссию столичные производители отправили продукцию на 2,10 млрд долларов, в Турцию - 1,6 млрд долларов, в США - на 1,5 млрд долларов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, экспорт Москвы постепенно становится более разнообразным и диверсифицированным как по отраслям, так и по странам-покупателям.

"В Москве активно ведут экспортную деятельность не только малые и средние компании, но и крупные предприятия. В этом году для них мы создали Центр "Моспром", работа которого направлена не только на решение отдельных проблем, но и на подбор мер поддержки, которые необходимы крупным компаниям. Одним из наиболее востребованных видов поддержки для московских компаний оказался поиск зарубежных байеров. По итогам этого года центром уже было организовано более 1500 деловых встреч с зарубежными покупателями", - сказал Прохоров.