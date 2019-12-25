Около 8 тыс. жителей нижегородских Кулебак остались без воды из-за аварии

25.12.19 10:45

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Подача холодной воды нарушена в городе Кулебаки Нижегородской области в среду утром, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

"В результате порыва на трубопроводе диаметром 150 мм на ул. Труда произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в 3270 жилых домах, с населением 7820 человек", - говорится в сообщении.

Также в зону отключения попали четыре школы, четыре детских сада, ЦРБ, Дом милосердия и психоневрологический диспансер. В социально-значимых объектах имеется достаточный запас воды.

Информация об аварии поступила в 09:50 мск.

"Причина происшествия - ветхие сети", - сообщается на сайте ГУ МЧС.

Как ожидается, ремонтные работы продлятся до 16:00 среды.