Турпоток в Крым может вырасти на 20% с запуском ж/д сообщения через Крымский мост

25.12.19 10:56

© РИА Новости. Георгий Зимарев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Количество туристов, посещающих Крым, может вырасти на 20% после запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова журналистам в среду.

"Приблизительно говорим о 20-процентном росте, но давайте дождемся. Прогнозы всегда строить легко", - сказала Догузова.

Она рассказала, что после проезда в первом поезде, который прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга, испытывает чувства гордости за страну и благодарности строителям. Новые составы она назвала комфортными и пригласила всех посетить полуостров.

Как сообщалось, Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов: с начала 2019 года на полуострове отдохнули 7,2 млн человек. Это больше, чем за весь 2018 год (6,8 млн).