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25.12.19 11:00

Колыма по нацпроекту получила новые автобусы для доставки пожилых людей в больницы

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Новые автобусы для перевозки пожилых жителей Магаданской области в "северном" исполнении переданы в шесть районов региона по нацпроекту "Демография", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства области.

"Всего на Колыму поступили семь автобусов. К нам они пришли еще в конце прошлой недели и все это время шло оформление необходимой документации. Новые автобусы получат шесть муниципалитетов области. Все автобусы выполнены в "северном" варианте - то есть, предназначены для климатических условий региона", - сказали в пресс-службе.

Техника отправлена в Ольский, Хасынский, Тенькинский, Ягоднинский, Среднеканский, Сусуманский городской округ. На ее приобретение регион из федерального бюджета получил около 15 млн рублей.

Автобусы оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Как подчеркнули в пресс-службе, это сделано по заказу министерства труда и социального развития региона.

"Автобусы предназначены для перевозки людей старше 65 лет, а также жителей региона с ограниченными возможностями здоровья из сельских населенных пунктов в районные центры для того чтобы они могли пройти диспансеризацию, обследования или вакцинацию", - сказал собеседник агентства.

Все автобусы выполнены на базе "Соболь" марки ГАЗ.

Как сообщалось, по инициативе президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект "Демография". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Цель проекта - повышение уровня жизни пожилых людей, обеспечение доступности и качества социальных и медицинских услуг, ликвидация очередности в учреждениях соцобслуживания. В Магаданской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" идет профессиональная переподготовка колымчан предпенсионного возраста, регулярно организуется выезд пенсионеров на диспансеризацию, проходят спортивные занятия и соревнования для пожилых людей.

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