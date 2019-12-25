Сахалинская область получила федеральную премию за повышение транспортной доступности

25.12.19 11:18

© РИА Новости. Кирилл Ясько

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область получила федеральную премию "Лучшие региональные практики", одержав победу в номинации "Регион возможностей", сообщается на сайте областного правительства.

"Решения Сахалинской области по повышению транспортной доступности островов назвали лучшими в стране", - говорится в сообщении.

В числе этих лучших решений - субсидирование из областного бюджета единых тарифов на внутрирегиональных авиарейсах и "плоских тарифов" на рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно.

Награду губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко во вторник в Москве вручил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Все знают, что Россия - самая большая страна в мире. Это наше преимущество. Но иногда оно создает проблемы для людей, которым нужно выехать с Сахалина, Курил, Камчатки, из Калининграда, добраться до отдаленных регионов. Решением этого вопроса мы занимаемся каждый день. Строятся мосты, дороги, открываются новые авиационные маршруты. Будем и дальше работать, чтобы путешествовать по России было легко и удобно", - приводятся слова Трутнева на церемонии награждения.

В ответ губернатор отметил, что транспортная доступность для Сахалинской области - единственного в стране островного региона - "вопрос жизненной необходимости".

Он также сообщил, что в этом году расширена сеть авиамаршрутов внутри региона, добавились рейсы по Сахалину - из Южно-Сахалинска в Шахтерск и Ноглики. Впервые на Южных Курилах запустили вертолетное сообщение между островами Кунашир, Шикотан и Итуруп. Добавились новые рейсы из Южно-Сахалинска в другие дальневосточные города - Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Благовещенск. На всех рейсах действуют единые субсидируемые тарифы.

Федеральная премия "Лучшие региональные практики" призвана выявить передовые управленческие решения, направленные на повышение качества жизни в регионах страны, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы. Премия организована Экспертным институтом социальных исследований. В течение года специалисты проводят мониторинг региональных наиболее интересных и эффективных региональных практик. В этом году эксперты института проанализировали более 700 проектов и выбрали победителей в десяти номинациях.