Первый корпус самого большого долгостроя в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию

25.12.19 11:32

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Введен в эксплуатацию первый корпус самого большого долгостроя "СУ-155" в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе "РК СТРОЙ".

"Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома, расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 1, блок 1.1", - говорится в сообщении.

По данным компании, в ближайшее время 446 участников долевого строительства смогут осмотреть квартиры в ЖК "На Королёва".

Корпус состоит из четырех блок-секций (1.1, 1.2, 1.3 и 1.4). Этот дом является самым большим в проекте "СУ-155" в Санкт-Петербурге, его общая площадь составляет 85,3 тыс. кв. м. Согласно проекту, дом включает 1944 квартиры.

Как пояснили в компании, комплекс вводится поэтапно, на блок-секциях 1.2 и 1.3 продолжается итоговая проверка, на блок-секции 1.4 идут работы по отделке фасада монтаж лифтового оборудования. В блок-секции 1.1 в ближайшее время начнется выдача ключей.

Компания "СУ-155" в 2015 году объявила о неспособности завершить свои проекты. Застройщик оставил около 130 недостроенных домов в 14 регионах России, от его действий пострадали почти 30 тыс. дольщиков. На сегодня достроено 124 дома ГК "СУ-155", 26 тыс. семей уже получили квартиры.

В Санкт-Петербурге "СУ-155" остановила строительство девяти домов, в которых приобрели квартиры более 4,6 тыс. дольщиков.