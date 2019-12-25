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25.12.19 11:35
По программе реновации в Москве может быть построено около 44 млн кв.м жилья
"Мы исходим из определенных показателей и коэффициентов переселения, которые предполагают улучшение жилищных условий участников программы, а также увеличение общих площадей домов и квартир. В связи с этим общий объем ввода жилья по программе реновации может достичь 44 млн кв.м", - сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что застройка районов будет неравномерной, связанной с количеством домов-участников программы реновации в том или ином районе.
"В программе участвует 16,4 млн кв м старых домов. Дополнительный объём потребуется для улучшения условий их жителей, обеспечение вариативности, а также окупаемости программы", - пояснил Кузнецов.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В программу включено 5173 многоквартирных дома, 350 тыс. квартир будет переселено. Программа реновации жилищного фонда обеспечит новым жильем 1 млн москвичей.
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