По программе реновации в Москве может быть построено около 44 млн кв.м жилья

25.12.19 11:35

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Исходя из расчетов, по программе реновации всего в Москве может быть построено около 44 млн кв.м жилья, заявил журналистам в среду главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы исходим из определенных показателей и коэффициентов переселения, которые предполагают улучшение жилищных условий участников программы, а также увеличение общих площадей домов и квартир. В связи с этим общий объем ввода жилья по программе реновации может достичь 44 млн кв.м", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что застройка районов будет неравномерной, связанной с количеством домов-участников программы реновации в том или ином районе.

"В программе участвует 16,4 млн кв м старых домов. Дополнительный объём потребуется для улучшения условий их жителей, обеспечение вариативности, а также окупаемости программы", - пояснил Кузнецов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В программу включено 5173 многоквартирных дома, 350 тыс. квартир будет переселено. Программа реновации жилищного фонда обеспечит новым жильем 1 млн москвичей.