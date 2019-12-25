Более 30 соцучреждений на Чукотке подключены к интернету в 2019 году

25.12.19 11:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 декабря. Interfax-Russia.ru - "Ростелеком" завершил первый этап национальной программы "Цифровая экономика" в Чукотском автономной округе, доступ в интернет получили 34 социально значимых учреждения в 29 населенных пунктах.

"Первый этап проекта "Цифровая экономика" на Чукотке, несмотря на очень сжатые сроки и сложные погодные условия, завершен. Уже сегодня служащие государственных учреждений десятков сел пользуются интернет-доступом", - сообщила директор Хабаровского филиала "Ростелекома" Елена Хитрова.

По ее словам, проект позволит повысить эффективность работы социальных объектов, а также даст возможность жителям региона дистанционно получать государственные, образовательные и социальные услуги.

Планируется, что с 2019 по 2021 годы компания обеспечит интернетом 122 социально значимых объекта региона. Это органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части и посты, отделения Росгвардии.

Доступ в интернет на Чукотке предоставляется по спутниковым каналам связи.

Как сообщалось, национальный проект "Цифровая экономика" реализуется в России с 2018 года. Ключевые задачи - повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий, подготовить кадры будущего в условиях сквозной цифровизации и простимулировать инвестиции в новые сферы, увеличив долю затрат на развитие цифровой экономики в ВВП минимум в три раза. Кроме того, инициатива призвана сделать интернет доступным для каждого жителя страны и покрыть связью последнего поколения - 5G - крупнейшие города России.