Глава строительной компании в Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве на 32 млн рублей

25.12.19 11:45

© РИА Новости. Игорь Зарембо

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора строительной компании в Кабардино-Балкарской республике, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по республике.

"По данным оперативников, в 2017-2018 годах подозреваемый фиктивно трудоустроил 13 жителей Кабардино-Балкарии с целью оформления на них кредитов. B последующем на основании ложных сведений o заработной плате граждан от их имени были составлены заявки на получение потребительских кредитов, на основании предоставленных документов банк выдал более 56 млн рублей. Похищены денежные средства в размере 32 млн рублей, остальная часть была обеспечена залоговым имуществом", - говорится в сообщении.

В отношении руководителя строительной компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан.