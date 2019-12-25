Козак: РФ надеется найти компромисс по "Северному потоку 2" в сотрудничестве с ЕС

25.12.19 12:27

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия уверена, что в сотрудничестве с Евросоюзом удастся найти компромисс в ситуации с подпавшим под санкции газопроводом "Северный поток 2", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Наверное давление (в отношении "Северного потока 2") будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", - заявил Козак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Все понимают, что это экономический проект, что с учетом решений по Украине мы задействуем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, "экономический интерес пробьет дорогу", потому что российский газ на 30% дешевле, чем СПГ, который предлагают США. "Уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс. Точно таким же образом, как, казалось бы (был - ИФ) неразрешимый конфликт с Украиной, а он разрешен. Таким же образом решение и здесь", - отметил Козак.