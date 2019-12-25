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25.12.19 12:40

Медведев: единый реестр турагентств должен заработать 1 января 2021 года

© РИА Новости. Илья Питалев
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Единый реестр туристических агентств должен заработать 1 января 2021 года, участие в нем будет обязательным для всех турагентств и бесплатным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в среду.

"Мы рассмотрим ряд законопроектов, которые должны помочь нашей туристической отрасли сделать ее более прозрачной", - сказал премьер. "Напомню, сегодня туроператоры формируют туры, то есть комплекс услуг по бронированию гостиниц, транспорта, экскурсий, решают организационные вопросы. Продают такие пакеты туристические агенты, чтобы этим заниматься, не нужно каких-то разрешений, нужен договор с туроператором. В результате невозможно следить за работой этих агентов и даже посчитать их число. По некоторым оценкам их около 20 или 30 тысяч, и при этом они практически ни за что не отвечают", - отметил он.

По его словам, нередки случаи, когда турагентства прибегают к услугам так называемых "центров бронирования", которые, получив деньги клиентов, не перечисляют плату за путевки, и исчезают.

"Из-за этого страдают тысячи людей, эту ситуацию необходимо изменить. Поэтому помимо уже существующего реестра туроператоров создадим новый единый федеральный реестр турагентств. Он должен заработать через год, 1 января 2021 года, включение в него станет обязательным для всех турагентов и естественно бесплатным", - сказал Медведев. "Данные в него будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними тоже будет отражаться, указываться будет и информация о различных посредниках, субагентах, центрах бронирования. Все это должно происходить в электронном виде через интернет, если тот или иной агент числится в реестре, значит у него есть право продавать такие путевки", - добавил премьер.

По его словам, необходимо предусмотреть ответственность за невнесение данных в реестр, предоставление неверной информации. "Ответственность административную, штрафную. Если турфирма будет продавать путевки, но сведения о ней в реестре отсутствуют, то она тоже будет оштрафована. И если такая деятельность не прекращается, может быть, это основание чтобы обратиться в суд за более строгими видами ответственности", - заявил Медведев.

Правительство в среду рассматривает проект закона, который предусматривает введение в России единого федерального реестра турагентств. Как следует из документа, внесение сведений о турагенте в реестр осуществляется туроператором. Туроператор обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения соответствующей отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий. Осуществление продвижения и реализации туристского продукта турагентом допускается со дня размещения сведений о нем в реестре турагентов на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в интернете.

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