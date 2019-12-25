Крупную популяцию редкой орхидеи обнаружили в Талдомском округе

25.12.19 12:45

Фото с сайта Минэкологии Московской области

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Экологи обнаружили в окрестностях поселения Запрудня Талдомского округа крупную популяцию венерина башмачка или башмачка настоящего (орхидеи), внесенного в Красную книгу региона, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

"В северных районах области башмачок настоящий пока еще встречается относительно регулярно, здесь же (Запрудне - ИФ) находится его самая крупная популяция. Однако в силу своей красоты это растение из семейства орхидных стало одним из первых исчезающих видов. (...) На заседании Научно-технического совета Минэкологии принято решение разработать программу реабилитации венерина башмачка в северном Подмосковье на основе найденной популяции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обследование показало, что она находится в хорошем состоянии, в ней представлены все возрастные группы (от 3 до 30 лет). Всего здесь произрастает более сотни особей.

В связи с тем, что запрудненская популяция находится вблизи крупного населенного пункта, а также шоссе и велик риск того, что ей будет нанесен ущерб, Минэкологии обращается к жителям Подмосковья с просьбой бережно отнестись к растениям.

Башмачок настоящий - первое растение в мире, взятое под государственную охрану (Швейцария, середина 1870-х годов). В настоящее время это вид занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации, Красные книги регионов, в которых он встречается, а также в ряд международных конвенций по охране биоразнообразия (Бернскую, СИТЕС и др.).