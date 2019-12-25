Песков: Минск вправе покупать нефть не у России на более выгодных условиях

25.12.19 13:03

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Если у Белоруссии есть более выгодные условия по закупкам нефти, нежели те, которые предлагает Москва, Минск вправе выбрать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации", - сказал он журналистам, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страна может получать нефть из альтернативных источников.

Как пояснил Песков, "в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке".

Отвечая на вопрос о том, насколько серьезно в Кремле восприняли соответствующее заявление Лукашенко, Песков заметил, что "в Кремле со всей серьезностью воспринимают любое заявление главы Белоруссии, и мы внимательно знакомимся со всеми этими заявлениям".

Одновременно он не согласился с оценкой журналиста о том, что данное заявление было недружественным для России.

Также Песков опроверг прозвучавшее накануне утверждение Лукашенко, будто Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья".

"Честно говоря, переговоры, которые были месяцем ранее в Сочи и переговоры, которые были в Санкт-Петербурге, они все-таки с нашей точки зрения свидетельствуют об обратном. Обсуждаются очень предметные вопросы, правительства России и Белоруссии проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции и укрепления Союзного государства", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это "действительно работа, без преувеличения, титаническая".

"Остаются несогласованные вопросы, что, однако, наверное, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то там кризисной ситуации", - сказал Песков.

Он добавил, что контакты будут продолжаться. "И ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно неизбежны. (Они) есть и будут оставаться, но общий фон это не портит", - резюмировал Песков.

В Кремле также не согласились с заявлением белорусского лидера, что у Москвы и Минска разные подходы к выстраиванию отношений.

"Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", - сказал он журналистам, комментируя соответствующее заявление белорусского президента.

Во вторник Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил о возможной схеме альтернативного российскому маршрута импорта нефти. "Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - ИФ), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ИФ) и трубу (МН "Дружба" - ИФ) завести реверсом (из Польши в Белоруссию - ИФ) они предлагают", - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. "Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа (в Белоруссии - ИФ) уйдет куда-то - вы не обижайтесь", - сказал он.

По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно буду искать, я этого не скрываю от руководства России".