Около 3 тыс. единиц оружия изъято в этом году у жителей Тюменской области

25.12.19 13:09

© РИА Новости. Сергей Аверин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в этом году совместно с полицейскими изъяли у жителей региона несколько тысяч единиц оружия.

"Было проведено свыше 50 тыс. проверок, связанных с правилами хранения оружия", - сообщил начальник регионального управления Росгвардии Евгений Симаков на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

В ходе проверок было выявлено свыше 3 тыс. нарушений. "Было изъято 2984 единиц оружия различных видов", - сказал он.

Основная причина, по которой изымается оружие, - нарушение условий хранения, добавил Симаков.