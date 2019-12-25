Нулевой уровень конфликтного потенциала в межнациональной сфере выявлен в Ингушетии

25.12.19 13:16

© РИА Новости. Максим Блинов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Большинство опрошенных специалистами Центра общественных инициатив "Северный Кавказ" жителей Ингушетии не увидели конфликтного потенциала в сфере межэтнических отношений в регионе.

"Согласно результатам исследования Центра общественных инициатив "Северный Кавказ", проведенного в Ингушетии, 65% опрошенных считают, что конфликтный потенциал в сфере межнациональных и межэтнических отношений находится практически на нулевом уровне", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации (Миннац) республики Руслан Волков.

По его словам, данный опрос показывает, что работа министерства в этом направлении дает положительные результаты.

В текущем году проводились беседы с молодежью, обучающейся в регионах России. Согласно проведенному мониторингу, количество бытовых конфликтных ситуаций с участием ингушской молодежи значительно снижено.

На постоянной основе введется работа с национальными автономиями, в рамках которой им оказывается посильная помощь, юридическая консультация, решаются различные их вопросы.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в декабре 2016 года запустили систему мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Система позволяет обрабатывать большой объём информации в Интернете, оперативно среагировать и своевременно урегулировать конфликт.

Для определения степени социальной напряженности в регионе разработаны индикаторы конфликтогенности, пороговые уровни социальной, межконфессиональной и межнациональной напряженности. В зависимости от степени превышения выделяют индикаторы напряженности первого, второго и третьего уровней, отмечаемые красным, желтым и зеленым цветами.

Мониторинг осуществляют специально обученные сотрудники Миннаца.

Интервью с Волковым размещено на странице агентства "Интерфакс-Юг".