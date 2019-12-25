|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.12.19 13:16
Нулевой уровень конфликтного потенциала в межнациональной сфере выявлен в Ингушетии
"Согласно результатам исследования Центра общественных инициатив "Северный Кавказ", проведенного в Ингушетии, 65% опрошенных считают, что конфликтный потенциал в сфере межнациональных и межэтнических отношений находится практически на нулевом уровне", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации (Миннац) республики Руслан Волков.
По его словам, данный опрос показывает, что работа министерства в этом направлении дает положительные результаты.
В текущем году проводились беседы с молодежью, обучающейся в регионах России. Согласно проведенному мониторингу, количество бытовых конфликтных ситуаций с участием ингушской молодежи значительно снижено.
На постоянной основе введется работа с национальными автономиями, в рамках которой им оказывается посильная помощь, юридическая консультация, решаются различные их вопросы.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии в декабре 2016 года запустили систему мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
Система позволяет обрабатывать большой объём информации в Интернете, оперативно среагировать и своевременно урегулировать конфликт.
Для определения степени социальной напряженности в регионе разработаны индикаторы конфликтогенности, пороговые уровни социальной, межконфессиональной и межнациональной напряженности. В зависимости от степени превышения выделяют индикаторы напряженности первого, второго и третьего уровней, отмечаемые красным, желтым и зеленым цветами.
Мониторинг осуществляют специально обученные сотрудники Миннаца.
Интервью с Волковым размещено на странице агентства "Интерфакс-Юг".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket