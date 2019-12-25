Роструд проконтролирует переход на электронную трудовую книжку

25.12.19 13:24

© РИА Новости. Михаил Мордасов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) будет следить за тем, как работодатели в 2020 году будут переходить на электронные трудовые книжки, сообщает пресс-служба ведомства.

В службе напоминают, что с 1 января вступит в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми до 1 июля работодатели должны будут проинформировать каждого работника в письменной форме о выборе между электронной - и старой "бумажной" трудовой книжкой. Затем до конца 2020 года работники должны определиться с выбором и подать заявление работодателю.

Как отметил замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов, важно организовать разъяснительную работу.

"Закон предусматривает, что работодатели должны проинформировать каждого сотрудника о возможном выборе и предложить ему варианты. Чтобы граждане относились к этому как к новому формату защиты трудовых прав, который предлагает государство", - сказал Вуколов.